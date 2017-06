"Si bien todavía no lo he tenido conmigo puedo decir que es una suerte para mí, una experiencia única el poder entrenar a un jugador como él; el mejor jugador que yo he visto en un terreno de juego nunca", sentenció el DT que tuvo como jugador un paso por el Barcelona y que viene de entrenar al Athletico de Bilbao, y en este sentido añadió: "Yo espero poder disfrutar de su juego, ayudarlo en la medida que pueda mejorar, si es que puede mejorar algo, que nos siga sorprendiendo día a día y disfrutarlo".