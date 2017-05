El técnico reconoció que no será un día más el de mañana. "Yo me formé en River, tengo mi corazón en River y no quiero que sea campeón Boca, pero soy profesional", remarcó y agregó: "Durante mi formación en River me transmitieron el espíritu de jugar con honestidad, tratando de hacer lo que corresponde y no lo que conviene, y lo que corresponde es que yo hoy defienda los intereses de Atlético Tucumán, que es el club que me da trabajo y me permite construir una carrera en la dirección técnica".