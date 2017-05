La buena onda de López con Icardi no terminó ahí y cuando fue consultado por sus centrodelanteros favoritos lo incluyó: "Me gusta Higuaín. Me gusta Messi como lo hizo porque puede jugar afuera o adentro. Icardi creo que es un buen jugador. Está Dybala también. Con la cantidad de jugadores y delanteros que tenemos te podés divertir en Argentina. El tema es cómo los ponés".