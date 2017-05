Mantenerse en lugares a los que cuesta llegar es una tarea difícil. Hay jugadores que no pueden mantenerse porque, mentalmente, no han crecido de una manera fuerte. Frente a las dificultades yo era tremendamente competitivo. Un pibe que a los 8 años venía a probarse en mi puesto para mí era un enemigo. No le hablaba y si mis amigos se ponían a hablar con él, me enojaba con ellos. Pensaba que venía a sacarme mi lugar y me esforzaba para jugar cada día mejor.