En su columna con el diario La Nación, Manu develó el diálogo que mantuvieron en la banca: "Me reí mucho. Es que esperó uno o dos minutos, no sé bien cuántos, y me dijo algo así como… '¿por qué te están aplaudiendo tanto? No saben que vas a jugar tres años más'. Yo lo miré y le hice ese gesto como que no sabía por qué estaba pasando eso. Es que yo hice bromas con que estaba negociando un contrato por tres temporadas, entonces, él se animó a jugar con eso".