Mucho se habla del futuro de Benedetto, pero él se concentra en la actualidad y en dar la vuelta en este certamen. "A mí me quedó la espina de la Copa (Libertadores) anterior… ¿Cómo no voy a querer jugar otra con Boca?", fue su pregunta retórica. Sin embargo, no quiso puntualizar nada sobre lo que acontecerá en lo personal en el futuro próximo: "Realmente tengo la cabeza metida en el campeonato".