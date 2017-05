Los dirigidos por Gregg Popovich, tras las lesiones de Tony Parker -no jugará lo que resta de la temporada- y Kawhi Leonard -es duda para el choque de esta noche-, apuestan por la experiencia de Ginóbili para dejar en el camino a los Golden State Warriors. "Mi objetivo es salir campeón, lo que sería mi quinto anillo, lo que sería genial. Pero también disfrutar el día a día. Sé que esto no es para siempre y me queda poco", cerró el argentino.