En una entrevista concedida a al medio inglés Four Four Two, Jermain Defoe dio detalles del enfrentamiento que tuvo con Masche: "Cada vez que yo tenía el balón, me destrozaba. Entonces le dije: 'No hagas eso de nuevo', pero seguía haciéndolo. Yo estaba furioso y encima los hinchas del West Ham me estaban dando un montón de palos, así que reaccioné".