Dentro de la nota, Bielsa también dejó en claro la manera que tiene de vivir el fútbol: "Yo prefiero no ganar un punto, tratando de obtener tres. El que juega para empatar pensando en no perder, no hace nada para tratar de ganar". Además, sostuvo que "mi modelo ha sido Van Gaal, estudié más de 250 partidos de sus equipos. Al llegar al 170º, adiviné los cambios que iba a hacer y comprendí que había asimilado su pensamiento".