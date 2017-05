En la cabeza del entrenador no está la idea de desprenderse de la base histórica de la Argentina, por lo que varios de los integrantes de esta generación dirán presente. En esta convocatoria no faltarán Lionel Messi, Javier Mascherano (será utilizado como marcador central), Ángel Di María (pasará a ser volante y no extremo), Sergio Romero, Lucas Biglia, Ever Banega, Gabriel Mercado y Nahuel Guzmán, quien podría tener un rol más protagónico en este ciclo.