El entrenador consiguió una victoria en ese estadio por primera vez en un torneo argentino, algo que aseguró que no le pesaba. "No me saqué un estigma de encima. Eso es para las estadísticas, los números y los juegos que se genera. Cada vez que vengo acá tengo el estímulo y el deseo de ganar. Hoy los jugadores merecían este partido", sentenció.