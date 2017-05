En tanto, en relación a la polémica por el hecho de que a Boca no le cobran un penal a favor hace más de un año, sostuvo: "No quiero meter presión ni meto presión diciendo hace cuánto no nos cobran un penal. Me resulta estúpido pensar que pueda meterle presión a un árbitro como (Patricio) Loustau o a cualquier árbitro argentino, que son los mejores de Sudamérica".