"No. Eso fue una situación que también fue pensada y faltaban 24 horas para que se cerrara el libro de pases para los libres y yo no tenía equipo. Había venido de Talleres, tenía 33 años y en esa época no se ganaba la plata que se gana hoy. Yo tenía mi familia que alimentar, me tenía que hacer cargo de ellos y además de jugar al fútbol no sabía hacer otra cosa y bueno… Justo se dio que tenía gente amiga relacionada con Carmelo Faraone (ndr: el técnico que lo llevó a Boca), hablamos con él, me dijo que me quería y era lo único que me había salido porque Labruna (Ángel) estaba en Argentinos pero me dijo que no me necesitaba ahí. Me salió lo de Boca, era un contrato muy bueno para mí y acepté porque era mi trabajo".