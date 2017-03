El que no corre con la misma suerte que la Pulga es Sergio Romero. Si bien el arquero comenzó a tener cierta actividad en el Manchester United -un requisito que solicitó Bauza-, no es segura su presencia en los dos partidos: "Ningún jugador está capacitado para jugar en La Paz. Algunos soportan mejor la altura que otros, pero no se sabe. Con Chile va a atajar, con Bolivia veremos".