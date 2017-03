"Sólo recuerdo que me desperté en la oscuridad, abrí los ojos y empecé a gritar que no me quería morir. No sé cuánto tiempo demoró en llegar el rescate. Un hombre se me acercó y me dio la mano. Le dije mi nombre, mi edad y le conté que era brasileño. Cuando me tocó, vi que tenía una lesión muy grave. Después de eso no me acuerdo más nada". Fuertes palabras del golero que cumplir apenas 25 años la semana que viene.