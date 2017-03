"Como CAPITÁN de este equipo he recibido con gran sorpresa las declaraciones de nuestro entrenador tras la derrota de PAOK en Tumba. Tenemos grandes jugadores de mucha personalidad y confieso que esperaba que él mantuviese a todos nosotros unidos en estos tiempos difíciles, como lo hizo el pasado domingo el presidente del Olympiakos. Es momento de hacerse responsable de lo mal que se encuentra nuestro equipo, mirar en su interior y no buscar en el otro la culpa. No podemos anteponer el "yo" por encima del bien del equipo, como ha pasado varias veces este año.Hay que entender, saber de la historia de este club y defenderlo como tal!. En lo personal, me siento desde hace algún tiempo muy perjudicado por el trato, pero creí que con mucho trabajo y paciencia podrían mejorar las cosas, pero no fue así. Amo este club y he de reconocer que el Olympiakos está por encima de todos nosotros. El mundo de Olympiakos merece muchas mejores cosas!."