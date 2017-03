El Gobierno quería que el campeonato se reiniciara. Los 350 millones de pesos por la rescisión unilateral del contrato de Fútbol para Todos no pudo ingresar ni el miércoles, ni el jueves a pesar de haberse publicado en el Boletín Oficial. A la hora de la verdad, el dinero no estaba en la cuenta de cada jugador vía transferencia electrónica a sus respectivos CBU. Tampoco el viernes . Y a pesar de la "conciliación obligatoria" dictada por Trabajo, no se llegó a ningún acuerdo. Tras siete horas de duras y difíciles negociaciones con escenas no exentas de agresividad personal entre Sergio Marchi y Ezequiel Sabor, Secretario de Trabajo de la Nación, no había un papel, un compromiso, un acta, nada, absolutamente nada de parte de la Junta Interventora de la AFA que permitiera seguir las negociaciones.