Más allá del romanticismo, el gesto de Griezmann generó polémica debido a que no fue amonestado por mostrar una remera con una inscripción. Es que, en realidad, como el francés no pasó la camiseta del Atlético por encima de su cabeza -solo la levantó- se entiende que no se la sacó y eso no constituye una falta al reglamento.