"Sentimos vergüenza con lo que pasó y en mi caso no sé cuánto voy a durar tampoco en el cargo", indicó el ex dirigente de Belgrano y enfatizó: "Hoy pienso en renunciar. No presenté la renuncia porque tengo un compromiso que me pidió la FIFA de llegar a las elecciones, pero la verdad es que uno se hace mucha mala sangre con todo esto".