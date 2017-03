Algunos de los datos llamativos: Martín Cauteruccio y Santiago Silva, segundo y tercer goleador de la primera parte del torneo de Primera, ya no están en el fútbol argentino. El ex San Lorenzo, que había anotado 9 tantos, se fue al Cruz Azul de México y el ex Banfield, autor de 7, viste ahora la camiseta de Universidad Católica de Chile.