"Si vemos que jugadores no pueden entrar porque tienen algún tipo de procedimiento en curso, simplemente pensaremos si deberíamos jugar los partidos de competición europea allí. Neymar y Messi tienen procedimientos abiertos; este año, la final de la Champions es en Cardiff: imaginen si no les dejaran entrar allí. Es algo gordo para nosotros si los jugadores de Inglaterra pueden viajar a cualquier lado pero los de otros equipos no pueden ir allí. Con el libre movimiento en Europa, mucho mejor", explicó Ceferin.