Entre medio, queda la sensación de que poniéndose de acuerdo entre ellos, ni siquiera así, están de acuerdo. Marcelo Calello, presidente de Quilmes, alza la vos ante este medio: "No estoy contento de que en la votación a presidente va a ver ocho clubes de Primera sin derecho a elegir, y que esos clubes serán definidos por los promedios. En sí, no estoy de acuerdo con los promedios. El club más antiguo del fútbol argentino no puede quedarse afuera de la decisión".