Además, el Loco confesó que su muerte no le llamó la atención. "Yo me imaginaba lo que iba a pasar, porque sabía en qué andaba. Él andaba mucho con el tema de la heroína, que en ese tiempo no había en el país", detalló el ex árbitro antes de sorprender con la frase que silenció a la radio: "La falopa me llegó y un día dije no tomo más, y no tomé más. El 5 de enero de 1992 cambió mi vida, que fue cuando nació mi hijo mayor. Desde ese día no me drogué más".