"Hoy no tenés que haber nacido con la tecnología para estar adicto a ella; ves a gente de 40 o 50 años enferma por eso. Se perdió mucho el diálogo, los chicos no escuchan y en el tenis habría que trabajar más en la parte mental, porque todos los entrenadores tenemos alguna limitación. El deportista tiene una exposición muy grande y también tiene presiones de las marcas, de los managers, de los torneos. Pero me saca cuando veo un tipo que pierde y no sufre ni un poquito. Esa es la realidad. A los que les pasa eso viven una vida irreal y ya no son tenistas, son actores de Hollywood", analizó.