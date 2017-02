ESTADIO 2 (No antes de 13:55)

N. Monroe (USA)-A. Sitak (NZL) vs [PR] S. Bolelli (ITA)-F. Fognini (ITA)

F. Delbonis (ARG)-M. González (ARG) or H. Podlipnik Castillo (CHI)-A. Ramos Vinolas (ESP) vs [3] S. González (MEX)-D. Marrero (ESP)

P. Lorenzi (ITA)-S. Robert (FRA) vs [2] P. Carreño Busta (ESP)-P. Cuevas (URU)

[1] J. Cabal (COL)-R. Farah (COL) or G. Elías (POR)-J. Sousa (POR) vs [WC] R. Olivo (ARG)-G. Pella (ARG)