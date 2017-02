El hombre que maneja los destinos del Pipa fue claro sobre la escasa injerencia de la entidad de Núñez en esta oferta: "River ya demostró que no lo quería vender. Ahora no están tan al tanto porque no va a depender de ellos. Es una decisión unilateral del jugador que tiene que hacer uso de la opción de contrato, de rescindirlo. No es una negociación entre clubes".