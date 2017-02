Sin nombrar al ex DT de la Sub 20, Claudio Úbeda había declarado sobre las dificultades que tuvo apenas asumió en las juveniles. "Los entrenadores de esta Sub 20, de la Sub 17 y de la Sub 15 deberían haber estado nombrados por lo menos seis meses antes de lo que sucedió. Lo que yo creo es que lamentablemente siempre se juzga a los entrenadores por los pocos partidos que tienen dirigidos", expresó Úbeda en una entrevista brindada al diario Olé.