Uno de los internos, de edad avanzada, dijo que "la visita de los jugadores fue algo fantástico". "Fue muy emotiva para mí porque soy nacido en la ciudad de La Plata, muy tripero, toda la familia tripera, y he llegado a jugar en Gimnasia en la década del 70. En las divisiones inferiores he jugado con fenómenos que han triunfado como Dougall Montagnoli y René Echauri", explicó. "Me hace pensar cuando era joven, mi época de futbolista y mi época de hincha", agregó emocionado Carlos Alberto.