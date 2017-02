Mientras brindaba una entrevista a TyC Sports, Berlocq fue sorprendido en vivo con su Wild Card (invitación) para el ATP de Buenos Aires: "Aprovecho la oportunidad para decirle a Martín Jaite (organizador del ATP de Buenos Aires y comentarista de TyC Sports) que me parece que me merezco el Wild Card. Aunque se baje o no alguna estrella, me lo tiene que dar a mí", bromeó el nacido en Chascomús. "Vas a jugarlo al ATP, vas a estar en el cuadro principal", fue la respuesta de Jaite. "¿Sí? ¿Seguro? Vamos! gracias!", gritó Charly.