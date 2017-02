Además, Berlocq dijo que Maradona entendió mal el gesto y "empezó a gritar más todavía". Aunque en el momento del partido no le pareció tan gracioso, el tenista intentó desdramatizar el hecho: "Lo tomaba de la mejor manera, era increíble el aliento que me estaba dando, la fe que me tenía. Iba perdiendo 6-1, 4-1 perdía puntos y él me decía: 'no importa, seguí'. Son lindos mensajes y positivos. Yo creía como él: que se iba a poder, que en algún momento capaz todo se daba vuelta. Pero no se dio".