"No tengo nada que ver, no maté a nadie. Nunca estuve fugado y me presenté voluntariamente. Estuve 15 días en la comisaría hasta que me negaron la excarcelación. Atlético Paranaense (su actual club) me rescindió el contrato, estoy seguro que esto me va a cortar la carrera. Vivo con miedo", admitió Cabral sobre la muerte del murguero de 27 años.