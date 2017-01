"Aunque congeniamos muy bien durante todos los Juegos, Roger no me besó hasta el último día de los Juegos Olímpicos", dijo ella una vez que se conoció la relación entre ambos. Mirka no pudo seguir jugando mucho tiempo más debido a una lesión en uno de sus pies pero desde aquella experiencia olímpica no se separó de Federer. "Cuando me retiré, estuve un tiempo en muletas y muy apenada por tener que dejar mi profesión. Roger me ayudó mucho en aquellos momentos y me devolvió mi vida tenística a través de él. Sus victorias eran casi como si fueran mías", agregó.