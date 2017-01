"Es mucho más que un sponsor. Me cuida, me hace sentir único y me ayuda a ayudar. Sin ellos no podría tener esta hermosa sensación… mi lugar elegido es el comedor Arriba Los Pibes de mi Marcos Paz, que ya tiene los materiales donados por la empresa y avanza con la construcción", informa quien también fue finalista en el Mundial de Beijing 2015. "Voy a tener una gratitud enorme con Weber porque siempre quise ayudar pero no podía… por suerte esta unión de voluntades lo ha hecho posible y mi felicidad es plena", explica.