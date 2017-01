"Es más, termino haciendo guantes de sparring con gente de acá cuando yo tendría que ir a entrenar al CENARD con la gente de la selección. No puedo estar haciendo guantes con chicos que recién debutan. Se supone que yo, al ser campeón del mundo y buscar un tercer título mundial, tengo que trabajar con gente que me exija todo el tiempo", aseguró Omar Narváez, quien además de contar que el dinero que recibió como adelanto para esta pelea "ya me lo gasté", aseguró: "Yo no puedo estar yendo a pelear a Nueva York el 4 de marzo con Manny Rodríguez y no comer como debo, no suplementarme como se debe y no tener una buena recuperación".