Gol di destro, vittoria e #dybalamask! Grazie a tutti per le vostre foto: avete tempo 24 ore per indovinare cosa vuol dire, e il primo che indovina riceve la mia maglia autografata! Venerdì ve lo dico! Gol de derecha, victoria y #dybalamask! Gracias a todos por las fotos: tienen 24 horas para adivinar que significa, el primero en hacerlo se gana mi remera autografada! El viernes se los digo! Goal scored with my right foot, game won and #dybalamask : thank you all for the pictures, you have 24 hours to guess what it means. The first one gets my signed shirt, I'll tell you on friday! ⚫️⚪️ ⚽️

