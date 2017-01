Entre chicanas para los brasileros, a los que les dedicó un cántico que sonó fuerte en el Mundial 2014, respaldó a Lionel Messi: "No voy a tolerar que por no haber ganado una Copa del Mundo no digan lo fenómeno qués. En 56 años no vi nunca a nadie hacer lo que hizo él en entrenamientos y partidos". Afirmó que en México 86 el Mundial no lo ganó él solo y pidió que no le cuelguen la mochila al astro del Barcelona.