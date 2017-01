A pesar de no confirmar el once inicial, el Muñeco dispondrá de un equipo con mayoría de juveniles, mientras que el Tiburón pondrá el mejor material que tenga a disposición. "Hubo una confusión. A la organización yo le había comentado que no iba a poder presentar equipo un día después de llegar. Era una posibilidad que vaya a jugar la tercera ese partido, pero ahora, aparentemente, hay una obligación contractual", dijo Gallardo en conferencia en la previa del amistoso correspondiente a la Copa Mar del Plata.