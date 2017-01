En diálogo con el programa radial Gol de Vestuario (AM 1290), el presidente de la Junta Interventora confesó que "he pasado momentos muy críticos. Me dijeron que fue un milagro cuando desperté". Y para describir la gravedad de su estado, reveló: "Me pasó un tren por encima y tenía pocas chances de seguir viviendo; de un 3 a un 5 por ciento, según me dijeron".