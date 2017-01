Existen jugadores de la talla de Luis Suárez y Antoine Griezmann -entre otros-, que pueden codearse con los más grandes del fútbol, pero sin dudas hace tiempo que Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Neymar, surgen como los jugadores de más peso en este deporte. No obstante, el brasileño está varios cuerpos por detrás de los otros dos, aunque no por mucho tiempo, según un ex técnico suyo.