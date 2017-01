SU VISIÓN SOBRE EL FÚTBOL ARGENTINO

"Hay mucha desorganización y no creo que arranque el 12 de febrero el campeonato, aunque nosotros entrenamos pensando en esa fecha y sería bueno por el bien del fútbol argentino. No está bien, ha ido empeorando y no mejoramos en nada. Ligas de Sudamérica como la chilena, paraguaya, brasilera y colombiana evolucionaron y nosotros estamos estancados. Y eso que tenemos al mejor jugador del mundo, un montón de figuras y una selección potencia. Debe haber una gran autocrítica de los que organizan para dar un paso adelante; hay un potencial muy grande"