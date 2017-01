Títulos del Profesor Gerardo Salorio

Qatar 1995 – Campeón Mundial Sub 20

Malasia 1997 – Campeón Mundial Sub 20

Argentina 2001 – Campeón Mundial Sub 20

Holanda 2005 – Campeón Mundial Sub 20

Canadá 2007 – Campeón Mundial Sub 20

Chile 1997 – Campeón Sudamericano Sub 20

Argentina 1999 – Campeón Sudamericano Sub 20

Uruguay 2003 – Campeón Sudamericano Sub 20

Bolivia 2003 – Campeón Sudamericano Sub 17

República Dominicana 2003 – Panamericano Sub 23