Si bien decidió no afrontar una entrevista, Jorge Messi dialogó en off the record con el programa español El Larguero, que se emite por Cadena Ser, para advertir cómo están las charlas."No hay ningún peligro de que Messi no renueve por el Barça", fueron las palabras del padre y manager del crack, según replicaron textualmente en el envío europeo a través del periodista Manu Carreño.