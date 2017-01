Se trata de Willi Weber, quien fuera manager del siete veces campeón del mundo en Fórmula 1 hasta el 2012. "He estado batallando durante un tiempo porque la familia Schumacher no cuenta toda la verdad, pero me doy contra la pared, no escuchan mi consejo", señaló en la revista alemana Bunte, misma publicación que recibió una demanda por parte de la familia del piloto alemán por difundir una información falsa sobre su estado de salud.