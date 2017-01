Úbeda escucha con tranquilidad las consultas y advierte que "no me focalizo" en las críticas que recibió su elección en el cargo, teniendo en cuenta que no había sido parte de los 44 proyectos que se presentaron. "La idea madre es realizar un plan de varios años. Ojalá tengamos tiempo para poder desarrollarlo: que las selecciones juveniles tengan una identidad de juego", sostiene.