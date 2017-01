"A pedido de ellos y confirmado por aclamación por la ciudadanía argentina, el Estado no va a participar más en el programa Fútbol Para Todos con la Asociación del Fútbol Argentino. Hace seis meses que lo tienen claro así que espero que hayan previsto cómo van a seguir a partir de febrero porque nosotros no vamos a participar más y además reitero que no hay excepciones para nadie", lanzó Macri con vehemencia desde un atril.