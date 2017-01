"Me siento como en casa, como siempre me sentí. Yo no traiciono. En Napoli fui muy feliz", inició su relato un emocionado Maradona, disparando de manera indirecta contra Gonzalo Higuaín, quien dejó el equipo para marcharse a Juventus. Otro momento sensible de la noche fue cuando afirmó que "me hubiese gustado que mis padres vivieran para ver esto". Además, aprovechó la ocasión para pedirle públicas disculpas a Diego Jr: "Quiero pedirte perdón después de treinta años. Pedoname. Nunca más te dejaré solo".