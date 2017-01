Tras perder el Balón de Oro y el premio The Best ante Cristiano Ronaldo, Lionel Messi parece estar decidido a obtener nuevamente el cetro futbolístico. Aunque aún no ha finalizado el primer mes del 2017, el rosarino ya consiguió acaparar todas las miradas con sus tres goles de tiro libre de manera consecutiva (Athletic Bilbao, Villarreal y nuevamente Athletic Bilbao, las víctimas del argentino).