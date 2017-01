También al Baskonia, club donde obtuvo una Liga ACB en 2008, tres Copas del Rey en 2004, 2006 y 2009, y Cuatro Supercopas de España al hilo del 2005 al 2008: "Es muy obvio que mi sentimiento por este club (Baskonia) es muy grande y profundo. Crecí y me recibí de jugador con esta camiseta, es por eso que haber podido ponérmela una vez más ha sido algo maravilloso para mí. ¡Gracias! Me encantaría poder darles más. Pero voy a quedarme con todo lo bueno que he vivido en esta Gran Ciudad".