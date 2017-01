"Yo no voy a defender el Gobierno, yo soy amigo de Mauricio y siempre lo voy a decir pero también le digo las cosas en las que estoy de acuerdo y en las que no y cuando tenga que elegir entre Boca y el Gobierno voy a elegir por Boca, sin ninguna duda, por eso si a mí me dicen que la rescisión del contrato de TV con el Gobierno depende de Boca yo no rescindo hasta que no esté garantizado un contrato mejor porque cuando vas a negociar en las condiciones en las que está el fútbol argentino, los empresarios viene y se te ríen", dijo el dirigente a modo de descripción del complejo escenario que vive el fútbol argentino.