Todavía no caigo, Leo Messi, realmente un ejemplo de humildad. Para mi fue un orgullo servirle, el trabajo te regala estas cosas. Gracias @rodrigocasagrandecatering por permitirnos formar parte de este equipo de trabajo que tuvo la oportunidad de agasajar a una personalidad reconocida en el mundo entero.

A photo posted by Luli D'Amato (@lulidamato) on Dec 29, 2016 at 10:24pm PST